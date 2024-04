10 giorni all'halving di Bitcoin: perché è importante scegliere la piattaforma giusta

Mancano 10 giorni all’halving di Bitcoin, uno degli eventi più attesi dell’anno nel settore delle criptovalute. Storicamente, infatti, nei mesi successi al cosiddetto “dimezzamento” il prezzo di Bitcoin ha sempre registrato un forte incremento. Sarà così anche stavolta?

Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori sembrerebbe proprio di sì, come testimoniano i recenti record raggiunti dalla criptovaluta con la più capitalizzazione azionaria. Da qui l’interesse crescente nei confronti del mondo crypto, con la volontà di approfittare della situazione favorevole.

In tutto questo, uno degli aspetti più importanti è scegliere la piattaforma giusta: in Italia uno dei punti di riferimento è eToro, forte della più grande community crypto al mondo.

Innanzitutto occorre precisare che in ballo ci sono i propri soldi e che il trading di criptovalute espone a rischio il proprio capitale. Non è un gioco quindi, ecco perché la scelta di una piattaforma anziché un’altra è così importante e deve essere ponderata.

Dalla sua eToro vanta un’esperienza pluriennale nel settore. In questi anni il noto broker crypto è riuscito a farsi un nome tra gli appassionati di criptovalute, tanto da formare la più grande community al mondo.

Un altro elemento significativo di cui tenere conto è la facilità d’uso della piattaforma. Nella maggior parte dei casi chi si avvicina per la prima volta a questo settore ha una scarsa conoscenza della materia, per questo motivo è importante che trovi un ambiente semplice, che faciliti l’esperienza d’uso di tutti i giorni.

Anche in questo caso eToro rappresenta un porto sicuro. Tra le caratteristiche distintive della piattaforma segnaliamo le risorse gratuite dell’Academy, il conto demo da 100.000 dollari e la funzionalità CopyTrading, che danno modo a chiunque di entrare nel mondo delle criptovalute in punta di piedi e in totale sicurezza.

La registrazione di un account eToro è gratuita e richiede pochi semplici passaggi.

