100€ di Buoni Amazon e conto a zero spese: ecco la promo di ING

ING con il suo Conto Corrente Arancio Più propone oggi la migliore proposta del mercato bancario per gli utenti alla ricerca di un nuovo conto corrente. Si tratta di un conto corrente a zero spese, con canone facilmente azzerabile a tempo indeterminato, prelievi e bonifici istantanei gratis, carta di credito inclusa senza costi aggiuntivi e 100 euro di Buoni Amazon in regalo.

Per ottenere i Buoni Amazon è sufficiente aprire il conto andando a inserire il codice ING2024 e a richiedere la carta di debito. Successivamente, è necessario raggiungere 500 euro di spese con carta di debito entro il 29 novembre per ottenere il bonus messo a disposizione da ING.

Per accedere all’offerta e aprire Conto Corrente Arancio Più basta visitare il sito ufficiale di ING, accessibile tramite il box qui di sotto.

Conto Corrente Arancio Più: ecco la promo di ING

Con Conto Corrente Arancio Più è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone di 5 euro al mese con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato con accredito dello stipendio/pensione o con entrate di almeno 1.000 euro al mese

carta di debito a canone zero con prelievi gratis in area euro

bonifici istantanei gratis

carta di credito senza costi aggiuntivi, con plafond di 1.500 euro e possibilità di rateizzare lese

Con il conto è possibile ottenere un Buono Amazon da 100 euro. Per sfruttare la promo è sufficiente aprire il conto con il codice ING2024 e richiedere la carta di debito. Successivamente, bisognerà effettuare almeno una transazione con carta di debito, per ottenere un buono da 50 euro, e poi raggiungere almeno 500 euro di transazioni con carta di debito, per ricevere un secondo buono da 50 euro, entro il prossimo 29 di novembre.

Per accedere alla promozione basta premere sul box qui di sotto.