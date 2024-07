100€ di buoni Amazon se apri un Conto Corrente Arancio Più

Il Conto Corrente Arancio Più di ING offre un’opportunità interessante per i nuovi clienti: fino a 100€ in Buoni Regalo Amazon. Per accedere a questa promozione, è necessario ottemperare ad alcune condizioni, che vedremo nel dettaglio di seguito.

Fino a 100€ di buoni Amazon con Conto Corrente Arancio Più

Per ottenere i buoni bisogna innanzitutto aprire un conto entro il 9 settembre 2024 e richiedere una Carta di Debito Mastercard utilizzando il codice promozionale ING2024. La promozione è divisa in due parti: il primo buono regalo da 50€ viene ricevuto dopo l’attivazione del conto e un acquisto con la carta entro il 29 novembre 2024. Il secondo buono da 50€ è disponibile spendendo almeno 500€ con la carta di debito entro il 31 dicembre 2024.

Ci sono altri vari benefici, tra cui il canone mensile azzerabile accreditando uno stipendio o entrate ricorrenti di almeno 1.000€ al mese, oppure mantenendo un saldo di almeno 3.000€. In caso contrario, il canone è di 5€ al mese. Il conto include prelievi gratuiti in Italia e in Europa, bonifici SEPA gratuiti e la possibilità di personalizzare il PIN della carta tramite l’app ING.

Inoltre, i clienti possono beneficiare di una gestione semplificata delle proprie finanze attraverso l’app mobile ING, che offre funzionalità avanzate per il monitoraggio delle spese e la gestione delle carte. Per chi desidera un’opzione senza canone fisso, ING propone anche il Conto Corrente Arancio Light, che non prevede un canone mensile ma applica costi per singole operazioni. È una scelta ideale per chi non ha entrate ricorrenti o preferisce pagare solo per i servizi utilizzati. Per conoscere l’offerta completa di Conto Corrente Arancio clicca qui.