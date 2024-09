2 TB di Cloud a vita scontati del 33%: l'offerta di pCloud

Se stai cercando una soluzione di spazio cloud a vita, pCloud è uno dei servizi migliori presenti online. Nessun abbonamento: paghi una sola volta e avrai un piano a vita ad un prezzo fantastico. Ad esempio, con il piano Family 2 TB a vita, puoi avere 2 TB di spazio cloud da utilizzare fino a 5 dispositivi (ideale dunque per tutta la famiglia) al prezzo di 595€ invece che 890€.

pCloud: lo spazio cloud a vita che paghi una tantum

Ma cosa offre pCloud? I vantaggi messi a disposizione da parte di questo tool sono tanti. In primis, un’app multi-dispositivo da installare su tutti i tuoi device, così da poter accedere ai tuoi contenuti in ogni momento e in ogni luogo. Poi c’è una grande attenzione nei confronti della sicurezza, come testimoniato dalla presenza di una crittografia AES 256-bit.

Da menzionare inoltre che in tutti i piani cloud a vita i file media possono essere guardati direttamente sul cloud. C’è infatti un video e un audio player incorporati. Inoltre, c’è il caricamento automatico delle foto e dei video dai rullini. Infine, è possibile eseguire un backup direttamente da Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos in favore di pCloud, senza perdere alcun contenuto.

Tornando alla promozione ora disponibile, con l’offerta di cloud a vita pCloud for Family paghi una sola volta per avere uno spazio di archiviazione sicuro a vita per tutta la famiglia. E ogni membro avrà il suo spazio personale. Tutto questo adesso al 33% di sconto sul prezzo finale: 2 TB al costo di 595€ anzichè 890€.

Per attivare il piano vai sul sito di pCloud.