2 telecamere full HD YI Home a 24,99 € su Amazon, comprale subito

Nessuno avrebbe mai pensato di trovarsi di fronte ad una situazione del genere dopo le feste di Natale: c’è uno sconto clamoroso sulle due telecamere YI Home. I due prodotti insieme arrivano su Amazon con un prezzo mai visto prima e stupiscono soprattutto per le loro caratteristiche tecniche.

Le YI Home possono essere portate a casa con un prezzo di soli 24,99 € siccome c’è il 13% di sconto attivo. Esatto, avete capito bene: due telecamere a poco meno di 25 €. Ci sono due anni di garanzia e anche la spedizione veloce entro questa domenica a casa vostra.

Le due telecamere per eccellenza di YI sono in promo

Partendo dal design, le YI Home sono probabilmente le più interessanti in assoluto. Molto belle da vedere, possono essere adattate ad ogni tipo di arredamento e garantiscono performance straordinarie. Le telecamere in questione sono dotate di una risoluzione in full HD e della possibilità di rilevare ogni tipo di movimento con notifiche push attive.

Trovare telecamere di questo calibro in grande sconto può certamente essere consueto, ma le YI Home a questi prezzi non sono mai scese. Sono arrivate anche questa volta in promozione e con un costo che potrebbe essere attribuito in genere ad una sola telecamera.

Averle in casa è sinonimo di grande sicurezza, tenendo d’occhio tutto quello che accade senza alcun tipo di apprensione. Installarle sarà semplicissimo ed acquistarle comporterà una spesa esigua, oltre che un’attesa molto breve. Saranno infatti a casa vostra già domenica nel caso in cui doveste finalizzare l’acquisto entro la giornata di oggi.

Grazie al 13% di sconto ulteriore, potrete acquistarle per 24,99 €. Ci saranno come sempre due anni di garanzia inclusi nel prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.