250 euro di Buoni Amazon con Crédit Agricole: apri subito il conto

Crédit Agricole mette a disposizione dei nuovi clienti 250 euro di Buoni Amazon in omaggio. La promo è chiamata “Invita un amico in Crédit Agricole” ed è valida fino al 30 ottobre 2024. Per ottenerli, devi aprire il conto entro il 5 settembre 2024 e inserire durante la procedura il codice promo VISA.

Quanto detto non basta, però. Dovrai anche richiedere la carta di debito Visa di Crédit Agricole e usarla per spendere almeno 500 euro, ma non più di 1.000 euro. In questo modo, avrai il tuo primo buono di 100 euro. Per avere gli altri 150 euro, devi convincere sei amici ad aprire anche loro il conto.

I vantaggi di Crédit Agricole, oltre i 250 euro di Buoni Amazon

Ora che abbiamo svelato come ottenere i coupon acquisto, andiamo un po’ a vedere i vantaggi del conto Crédit Agricole. In primis è a canone zero per i primi nove mesi. Dopodiché, continuerà a esserlo per i clienti sotto i 35 anni, per chi accredita lo stipendio o la pensione, per chi ha un dossier titoli attivo e per chi possiede un patrimonio di almeno 5.000 euro. Inoltre, grazie all’app dedicata, tutte le principali funzionalità del conto sono a portata di mano.

Continuando, Crédit Agricole non applica commissioni sui bonifici SEPA online. Inoltre, la Carta di debito Visa è gratuita per prelievi e pagamenti online per i primi due anni.

Vuoi tenere tutto sotto controllo? Imposta limiti giornalieri o mensili di utilizzo e gestisci facilmente le impostazioni dal tuo smartphone. In caso di furto o smarrimento, può mettere in pausa o bloccare la tua carta direttamente dall’app.

Con così tanti vantaggi e l’occasione di ricevere 250 euro di Buoni Amazon, è difficile resistere alla tentazione di aprire subito il conto con Crédit Agricole.