3 criptovalute da tenere in considerazione per la seconda metà del 2024

Il mercato delle criptovalute non è soltanto Bitcoin, Ethereum o Tether, vale a dire le crypto con la più alta capitalizzazione di mercato. Esistono anche tante altre realtà emergenti meritevoli di attenzione.

Da qui alla fine del 2024, gli esperti del settore consigliano di tenere in considerazione diverse crypto interessanti, tra cui The Graph (GRT), Polygon (MATIC) e NEAR. Le prime due si possono acquistare direttamente su eToro, una delle piattaforme di criptovalute più sicure e affidabili a livello globale, a cui ci si può iscrivere gratis completando la registrazione su questa pagina.

Criptovalute emergenti seconda metà 2024: The Graph (GRT), MATIC, NEAR

Tra i progetti più interessanti degli ultimi mesi segnaliamo NEAR PROTOCOL, alla base della criptovaluta NEAR. Si distingue in particolare per la sua velocità e scalabilità, oltre che per le numerose collaborazioni importanti strette dal suo ufficio commerciale in poco tempo. In termini di layer 1, ha le potezialità per avvicinare gli attuali dominatori del settore, vale a dire Ethereum e Solana.

Restando nei dintorni di Ethereum, un altro dei progetti più seri fa riferimento alla blockchain Polygon, in grado di offrire un layer con un elevato output di operazioni al secondo (sfruttando di fatto uno dei punti deboli di Ethereum). La sua criptovaluta è MATIC, acquistabile tramite la piattaforma eToro.

Un altro progetto meritevole di attenzione nella seconda metà del 2024, e più in generale nel prossimo futuro, è quello di The Graph, una sorta di motore di ricerca per le informazioni su blockchain. Il suo token è GRT ed è disponibile sulla piattaforma crypto eToro.

Forte di una community di oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo, con un’esperienza superiore a 15 anni nel settore delle criptovalute, eToro rappresenta un punto di riferimento essenziali per tutti coloro che si stanno avvicinando a questo settore. Puoi iscriverti gratuitamente completando il form online sul sito ufficiale.