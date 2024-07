3 documentari da non perdere quest'estate su Apple TV+

Se si nutre una profonda passione per i documentari, la piattaforma Apple TV+ è tra le migliori che si possano provare. No, non abbiamo usato il vero “provare” a caso: grazie alla promozione in corso, infatti, è possibile beneficiare fino a 3 mesi gratis del servizio streaming della casa di Cupertino acquistando un dispositivo a scelta tra iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV.

Detto questo, vi proponiamo 3 serie da non perdere quest’estate, magari sfruttando proprio il periodo di prova gratuito: Still – La storia di Michael J. Fox (2023), The Elephant Queen (2018), Girls State (2024).

Still: la Storia di Michael J. Fox

Il film racconta la vita di Michael J. Fox, per tutti Marty McFly, il protagonista della trilogia Ritorno al futuro. Tra elementi documentaristici, d’archivio e fiction, il pubblico ha modo di conoscere aneddoti sulla vita privata dell’attore, segnata a 29 anni dalla diagnosi del morbo di Parkinson. L’opera ha vinto 4 Emmy Award, tra cui il premio come Miglior Documentario.

La madre degli elefanti (The Elephant Queen)

Il film documentario La madre degli elefanti (The Elephant Queen) racconta un viaggio epico di una famiglia di elefanti attraverso la savana africana alla ricerca di acqua. La coppia di registi composta da Victoria Stone e Mark Deeble ha scelto di rappresentare gli animali come personaggi dotati di personalità. Una scelta più che azzeccata, tanto da meritarsi la vittoria all’International Green Film Award al Cinema for Peace Awards e la nomination ai Critics Choice Movie Awards.

Girls State

Se ci seguite da un po’, saprete che in queste ultime settimane stiamo battendo molto sulle prossime elezioni presidenziali degli Stati Uniti d’America (in campo televisivo, si intende). Ecco, restando in tema, vi consigliamo la visione di Girls State, un documentario del 2024 in cui un gruppo di giovani leader del Missouri prendono parte a un esperimento immersivo per la realizzazione di un governo dalle sue fondamenta. Regia e sceneggiatura sono firmate da Jess Moss e Amanda McBaine, che in precedenza avevano già lavorato a Boys State e The Mission.