3 film da non perdere per la fine dell'estate su Disney+

Non solo serie tv. Il catalogo della piattaforma streaming Disney+ offre un ampio archivio di film per tutta la famiglia. E quale migliore momento se non la fine dell’estate per godere della visione di alcune delle migliori pellicole disponibili?

Abbiamo selezionato per voi tre dei migliori film da non perdere su Disney+ in queste ultime settimane della stagione estiva: 10 cose che odio di te (1999), Coco (2017) e Dumbo (2019).

A questo proposito, vi ricordiamo che l’accesso alla piattaforma Disney+ richiede l’attivazione di uno dei tre piani disponibili: Standard con pubblicità, Standard, Premium, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese.

10 cose che odio di te

Una commedia romantica ambientata nella Padua High School di Seattle con protagonisti i giovani Julia Stiles, Heath Ledger e Joseph Gordon-Levitt. La matricola Cameron James (Joseph Gordon-Levitt) si innamora della bellissima Bianca Stratford (Laris Oleynik), una delle ragazze più popolari della scuola. C’è un problema però: Bianca non può uscire con un altro ragazzo fino a quando non lo farà anche Kat (Julia Stiles), sua sorella maggiore. Ed è qui che entra in gioco Patrick Verona (Heath Ledger), uno studente australiano che accetta la proposta di Cameron nel convincere Kat ad uscire con lui in modo da avere strada libera con Bianca. Ma le cose non andranno tutte secondo i piani originali.

Coco

Un film d’animazione diretto da Lee Unkrich, 19° lungometraggio Pixar, vincitore di due premi Oscar: miglior film d’animazione e miglior canzone (Remember Me). Protagonista della storia il ragazzino messicano Miguel, che dopo essere stato trasportato per sbaglio nel mondo dei defunti prova a tornare nella terra dei vivi con l’aiuto di un suo lontano parente musicista facendo leva anche sulla sua passione per la musica.

Dumbo

Il remake in live action del film d’animazione Dumbo – L’elefante volante del 1941. Diretto da Tim Burton, con un cast d’eccezione (Colin Farrell, Eva Green, Danny DeVito e Michael Keaton, solo per citare alcuni nomi), è una pellicola perfetta se si ha la passione per i classici Disney e un debole per il regista statunitense.