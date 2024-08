3 mesi gratis di Apple Music: ora è possibile, ecco come ottenerli

Apple Music è uno dei principali servizi dedicati alla musica in streaming ed è ora disponibile con 3 mesi gratis. Per sfruttare la promozione è necessario aver acquistato di recente o acquistare nel prossimo futuro un nuovo dispositivo Apple oppure un dispositivo Beats.

Basterà seguire una procedura semplice (i dettagli sono disponibili di seguito) per riscattare la promozione e accedere al servizio a costo zero per ben tre mesi. In alternativa, chi non può accedere a questa promo, può sfruttare la prova gratuita di un mese per Apple Music.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta accedere ad Apple Music tramite il box qui di sotto.

3 mesi di Apple Music gratis: ecco come ottenerli

Per riscattare la nuova promozione di Apple e ottenere 3 mesi gratis di Apple Music è necessario:

accedere all’app Apple Music dal nuovo iPhone , iPhone , Mac o Apple TV , dopo aver completato la configurazione del dispositivo

, , o , dopo aver completato la configurazione del dispositivo accedere all’app Apple Music dall’iPhone abbinato al nuovo Apple Watch , dopo aver completato la configurazione del dispositivo

, dopo aver completato la configurazione del dispositivo accedere all’app Apple Music dall’iPhone o dall’iPad abbinato al nuovo dispositivo audio (l’elenco di dispositivi compatibili comprende: AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Beats Studio Buds +, Beats Studio Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Solo 4 e Beats Solo Buds)

Un banner all’interno dell’app Apple Music conferma la possibilità di attivare il servizio gratis per ben 3 mesi (invece di 10,99 euro al mese). La promozione non ha vincoli e rappresenta un’alternativa alla prova gratuita. Per verificare la possibilità di riscattare i 3 mesi gratis di Apple Music è sufficiente premere sul box qui di sotto e accedere così all’app del servizio di streaming musicale della casa di Cupertino.