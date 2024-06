3 mesi gratis di Apple TV+: come funziona la promo

La nuova promozione di Apple consente agli utenti di accedere gratis ad Apple TV+. La piattaforma di streaming di Apple, infatti, è disponibile con una prova gratuita di 7 giorni, utile per recuperare una serie e/o alcuni dei migliori film disponibili nel catalogo.

C’è, però, una seconda promozione da considerare: Apple TV+ è gratis per 3 mesi per tutti gli utenti che scelgono Apple, acquistando uno dei dispositivi compatibili con la promozione. Il meccanismo dell’offerta è semplice: chi acquista un nuovo prodotto Apple (iPhone, iPad, Mac o Apple TV) potrà ottenere 3 mesi gratuiti di Apple TV+, con acceso illimitato a tutto il catalogo e senza vincoli di rinnovo.

La promozione può essere riscattata anche da chi ha acquistato di recente un nuovo prodotto. Per i dettagli completi (o per attivare la prova gratuita di 7 giorni) basta collegarsi direttamente ad Apple TV+ tramite il box qui di sotto.

Come funziona la promozione per avere gratis Apple TV+

Il meccanismo della promozione è semplicissimo. Basta acquistare (o aver acquistato di recente) un dispositivo Apple a scelta tra:

iPhone

iPad

Mac

Apple TV

Successivamente, è necessario effettuare l’accesso con il proprio ID Apple e poi riscattare la promozione direttamente dall’app ufficiale del servizio di streaming, preinstallata su tutti i prodotti Apple. All’interno dell’app, un banner informerà l’utente in merito alla possibilità di ottenere i 3 mesi gratis. Per accedere alla promozione è necessario aver acquistato un prodotto nuovo, da un rivenditore autorizzato Apple, e non aver usufruito di offerte analoghe oltre che non aver un abbonamento in corso al servizio.

Chi non può accedere all’offerta con 3 mesi gratis di Apple TV+ può sempre richiedere la prova gratuita di 7 giorni, tramite il box qui di sotto. Questa promozione è riservata a tutti gli utenti che non hanno mai utilizzato al servizio (o a chi crea un nuovo account).