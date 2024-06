3 mesi gratis + sconto del 49% di ExpressVPN: approfitta ora

ExpressVPN, universalmente riconosciuta come una delle migliori VPN sul mercato, è in offerta. In quanto nuovo utente, avrai accesso all’abbonamento annuale con lo sconto del 49%. Non è tutto: ci sono anche 3 mesi gratis aggiuntivi. In totale, potrai usare la VPN per 15 mesi pagandone soltanto 12. Tutto questo a soli 6,33 euro al mese.

Quindi, perché continuare a navigare senza protezione quando puoi avere una VPN illimitata e senza tracciamento? Con ExpressVPN, i tuoi dati saranno sempre al sicuro grazie alla politica no log. Non ci sono limiti di banda o di traffico dati, così potrai sfruttare la tua connessione al massimo della velocità.

ExpressVPN: sconto del 49% + 3 mesi gratis

ExpressVPN ti consente di accedere ai server situati in tutto il mondo. Vuoi accedere a un sito bloccato nel tuo Paese? Nessun problema, perché potrai “spostare” il tuo IP velocemente. Se vivi all’estero, la presenza di server in Italia ti permetterà di geolocalizzare la tua posizione come se fossi qui.

L’offerta attuale di ExpressVPN con lo sconto del 49% e 3 mesi gratis extra è davvero imperdibile. Se hai paura che il servizio poi non ti soddisfa, potrai richiedere il rimborso entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Avviso importante: questa promozione è disponibile solo per un periodo limitato.

Con il prezzo di 6,33 euro al mese e la fatturazione anticipata, non avrai nulla da perdere e tutto da guadagnare. Quindi, perché aspettare? Accedi subito al sito di ExpressVPN tramite il pulsante sottostante: otterrai connessione sicura, illimitata e senza tracciamento.