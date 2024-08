3 serie TV da recuperare su Apple TV+ per la fine dell'estate

Con le temperature infernali di questi ultimi giorni, le ferie possono trasformarsi in un incubo per tutte quelle persone che non hanno la fortuna di poter andare in vacanza e staccare per un paio di settimane. Un aiuto può arrivare dalle serie tv, quelle belle, che hanno il potere di trascinare chiunque in una realtà immaginaria senza troppi sforzi.

A questo proposito, se siete alla ricerca di serie tv di qualità vi segnaliamo Apple TV+, la piattaforma streaming statunitense che si distingue proprio per il suo catalogo di grande qualità. I nuovi utenti possono beneficiare di un periodo di prova gratuita della durata di 7 giorni, che si può però estendere fino a tre mesi acquistando un prodotto a scelta tra iPhone, iPad, Mac o una nuova Apple TV.

Dopo esservi iscritti, ecco le tre serie TV da recuperare per la fine dell’estate.

Città in fiamme

Samantha (Chase Sui Wonders), una giovane studentessa della New York University, viene ritrovata senza vita a Central Park. Le indagini della polizia sono piuttosto complicate, vista la mancanza di testimoni e indizi. Il punto di svolta arriva quanto Charlie (Wyatt Oleff), il miglior amico della ragazza, ha l’intuizione che l’omicidio sia collegato a una serie di misteriosi incendi che divampano in città. Città in fiamme è una serie tv thriller composta da un’unica stagione in 8 episodi.

Silo

In un futuro distopico, le persone sopravvissute a una catastrofe ecologica che ha quasi cancellato il genere umano sono costrette a vivere all’interno di un silo situato a un chilometro sotto terra. Una di loro, Juliette (Rebecca Ferguson), comincia a domandarsi cosa ci sia nel mondo esterno. Tratta dai romanzi di Hugh Howey, la serie è composta al momento da un’unica stagione per 10 episodi totali (al momento perché è in cantiere la seconda stagione). L’ideatore di Silo è Graham Yost.

Home Before Dark

Hilde Lysiak (Brooklynn Prince) è una giovanissima reporter che insieme alla sua famiglia si trasferisce da Brooklyn a Selinsgrove, in Pennsylvania, dove fonda l’Orange Street News (il giornale della città). La sua curiosità la spinge a indagare su un caso di omicidio che gli altri abitanti della città hanno cercato di dimenticare troppo in fretta. Tratta dalla storia vera di Hilde Lysiak, la serie Home Before Dark è composta al momento da 2 stagioni da 10 episodi ciascuna, con una terza stagione già confermata.