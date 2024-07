3 serie TV di fantascienza da vedere su Apple TV+ (prova gratuita)

Se ami il genere fantascienza, ti segnaliamo tre serie tv da non perdere su Apple TV+, la piattaforma streaming della casa di Cupertino: For All Mankind (foto di copertina), Dark Matter e Constellation.

Tutte e tre le serie sono visibili con la prova gratuita fino a tre mesi disponibile per tutti coloro che acquistano un nuovo iPhone, Mac, iPad o una nuova Apple TV. L’offerta è riscattabile entro 90 giorni dalla prima configurazione del dispositivo, tramite l’accesso al proprio ID Apple e all’app predefinita Apple TV.

For All Mankind

In una sequenza temporale alternativa, è l’Unione Sovietica a sbarcare per prima sulla Luna nel 1969. Da allora, la corsa allo spazio non si è più arrestata, con sfide e imprese sempre più grandi. Nel cast della serie, rinnovata di recente per una quinta stagione, figurano Shantel VanSanten, Joel Kinnaman, Sarah Jones e Mason Thames.

Dark Matter

Dark Matter si ispira all’omonimo romanzo di fantascienza dell’autore statunitense Blake Crouch. Nella prima stagione la storia segue la vita di Jason Dessen (interpretato dall’attore Joel Edgerton), un professore di fisica e padre di famiglia. Una notte, mentre sta rientrando a casa nella sua Chicago, il fisico finisce intrappolato in una versione alternativa della sua vita. L’iniziale senso di stupore si tramuterà ben presto in un vero e proprio incubo.

Constellation

Dopo una missione nello spazio da dimenticare, l’astronauta Jo torna sulla Terra. Con suo grande stupore, al suo rientro scopre che elementi fondamentali della propria esistenza sembrano sia scomparsi. La mini-serie in 8 episodi, scritta da Peter Harness, ha per protagonista l’attrice Noomi Rapace, l’interprete dell’astronauta Johanna “Jo” Ericsson.