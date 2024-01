4 lampadine LED multi-colore su Amazon con il 38% di sconto

Il primo passo per avere a che fare con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in casa è quello di collegare dei dispositivi. Se avete un prodotto Echo o un Google Home, potete pensare di acquistare queste lampadine LED oggi in sconto, in grado di cambiare colore. Effettivamente si tratta di un’ottima soluzione, poco dispendiosa e di gran qualità.

Amazon mette a disposizione queste lampadine che possono essere usate con Wi-Fi o Bluetooth, utili per l’illuminazione domestica e che funzionano anche solo mediante applicazione. Il prezzo di vendita scende del 38% e questa volta si fissa a 30,99 € sul celebre sito e-commerce. Hanno due anni di garanzia e inoltre saranno a casa vostra entro il 6 gennaio.

Le lampadine LED sono su Amazon in sconto, funzionano con Alexa

Basta collegarle al loro attacco, quello di una lampadina A19, per poi connetterle direttamente al Wi-Fi o al Bluetooth. In questo modo le lampadine potranno essere governate dalla pratica applicazione ufficiale o con la voce mediante gli assistenti vocali più famosi che sono Siri, Alexa e Google Assistant.

Sono dotate di tantissimi colori e di una potenza da ben 80 W, in modo da illuminare ampiamente l’ambiente.

Secondo molti, il primo passo per arrivare ad un concetto ben preciso di smart home è quello di acquistare delle lampadine smart. Proprio per questo motivo comprare su Amazon questo quartetto potrebbe essere interessante, in modo da cominciare ad interfacciarsi con il mondo dell’ambiente domestico connesso.

Basterà avere in casa un assistente vocale o semplicemente di farsi all’applicazione scaricabile sul proprio smartphone. Sono molte le persone che in queste ore stanno procedendo all’acquisto visto lo sconto del 38% che porta il prezzo di vendita a soli 30,99 €. Ci sono due anni di garanzia a disposizione con la spedizione rapida entro il 6 gennaio.

