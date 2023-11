4 telecamere Reolink 4K con visione notturna al 34% di sconto

Tenere sotto controllo la casa è fondamentale, soprattutto con i tempi che corrono. La settimana perfetta per acquistare un prodotto che possa garantire tale facoltà è sicuramente questa, siccome sono arrivati gli sconti della Black Friday Week 2023 di Amazon. Un set di telecamere tra i più interessanti dell’intero portale web dedicato all’e-commerce è oggi disponibile in sconto.

Il kit di videosorveglianza di Reolink torna a far parlare di sé, sia per le caratteristiche tecniche che per il prezzo messo a disposizione. Acquistando una soluzione di questo genere, potrete stare sicuri: nessuno riuscirà ad introdursi tra le vostre mura amiche senza che voi lo sappiate.

Grazie ad un prezzo sensibilmente scontato rispetto al solito, l’acquisto di queste telecamere risulta più agevole. Il kit di Reolink oggi costa il 34% in meno, per cui vuol dire che lo sconto sarà di 230 €. Il prezzo finale sarà di 439,99 € con due anni di garanzia.

Amazon offre le 4 telecamere migliori in sconto, Reolink domina

Sono 4 le telecamere che fanno parte del kit di videosorveglianza di Reolink, tutte da 8 MP e con zoom 4x. La risoluzione massima arriva al 4K e si possono rilevare tranquillamente sia le figure umane che i veicoli.

Nel kit è presente anche un NVR sul quale si potranno memorizzare registrazioni fino a 2 TB di memoria. Ovviamente le telecamere sono impermeabili e garantiscono la visione notturna ad infrarossi fino a 30 metri.

Questa è stata solo una parte delle specifiche tecniche di cui questo prodotto è dotato, per cui potrebbe già essere abbastanza soddisfacente per farvi capire di dover procedere all’acquisto. Le telecamere in questione costano oggi il 34% in meno rispetto al solito per un prezzo totale di 439,99 €. Il risparmio sarà di oltre 200 €.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.