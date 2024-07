6 mesi gratis di Apple Music: ecco come ottenerli facilmente

È il momento giusto per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music, il sempre più popolare servizio di musica in streaming della casa di Cupertino. Di norma, per tutti i nuovi utenti, c’è la possibilità di attivare un mese di prova gratuita. Con l’offerta in corso, però, è possibile ottenere un accesso a costo zero al catalogo della piattaforma per un periodo di tempo decisamente più lungo.

Per avere 6 mesi gratis di Apple Music è sufficiente aver acquistato un nuovo iPhone oppure avere un dispositivo audio compatibile con la promo (l’elenco completo è disponibile di seguito) da abbinare a un iPhone o un iPad. Rispettata una delle condizioni, basterà accedere all’app di Apple Music per riscattare la promo e ottenere 6 mesi a costo zero.

Ci sono 90 giorni di tempo (dal momento dell’attivazione del nuovo iPhone o dal primo abbinamento del dispositivo audio a un iPhone o un iPad) per riscattare la promozione.

La procedura per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music

Per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music è sufficiente rispettare una di queste condizioni:

aver acquistato un nuovo iPhone

avere uno dei seguenti dispositivi audio: AirPods Pro, AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Max, HomePod, HomePod mini, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds, Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro, Beats Studio Buds + o Beats Studio Pro

Nel primo caso, è sufficiente accedere all’app di Apple Music entro 90 giorni dall’attivazione. Nel secondo caso, invece, bisogna abbinare il dispositivo audio a un iPhone o a un iPad e poi collegarsi all’app di Apple Music, sempre entro 90 giorni il primo accoppiamento del dispositivo audio.

Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. Chi non può ottenere 6 mesi gratis, in ogni caso, potrà sfruttare la prova gratuita di 30 giorni per l’accesso ad Apple Music.