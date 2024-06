6 mesi gratis di Apple Music: scopri come accedere alla promo

Con la nuova promozione appena lanciata da Apple è possibile ottenere 6 mesi gratis di Apple Music, senza alcun vincolo di permanenza e con un risparmio di oltre 60 euro. Per accedere alla promozione è sufficiente avere un dispositivo audio idoneo (l’elenco è riportato di seguito) da abbinare a un dispositivo Apple aggiornato all’ultima versione del sistema operativo.

Soddisfatti tutti i requisiti della promozione, sarà possibile riscattare i 6 mesi gratis di Apple Music tramite l’app. Per chi non può accedere alla promozione, invece, c’è la possibilità di richiedere il primo mese gratuito di Apple Music. Per verificare la disponibilità delle promozioni citate è possibile accedere ad Apple Music tramite il box qui di sotto.

Apple Music: 6 mesi gratis per i nuovi utenti, ecco come

Con oltre 100 milioni di brani, la piattaforma di streaming di Apple è oggi un punto di riferimento assoluto per il mondo della musica in streaming. Per ottenere 6 mesi gratis di Apple Music è sufficiente avere uno di questi dispositivi:

AirPods (seconda e terza generazione), AirPods Pro, AirPods Max,

HomePod mini, HomePod, Beats Fit Pro, Beats Studio Buds,

Powerbeats, Powerbeats Pro, Beats Studio Pro, Beats Solo Pro e Beats Studio Bud

Il dispositivo audio in proprio possesso dovrà essere abbinato a un dispositivo Apple, aggiornato all’ultima versione del sistema operativo (è possibile utilizzare un iPhone oppure un iPad). A questo punto, basterà entrare nell’app di Apple Music per verificare la disponibilità della promozione. Un banner confermerà, infatti, la possibilità di attivare 6 mesi gratis di abbonamento.

Per chi non può accedere a questa promozione c’è sempre la possibilità di richiedere un mese di prova gratuita, creando un nuovo account alla piattaforma. Per accedere ad Apple Music basta seguire il link riportato qui di sotto.