A San Valentino regala un corso di lingua: con Mondly risparmi il 96%

San Valentino, il giorno in cui l’amore è celebrato in tutto il mondo, è anche l’occasione perfetta per investire nell’amore per le lingue. E c’è una promozione che non puoi permetterti di lasciarti sfuggire: Mondly offre accesso a vita a 41 lingue per soli 89,99 euro, anziché 1999,99 euro, con uno sconto del 96%.

Innamorati di una nuova lingua con Mondly

Mondly è un’app pluripremiata e innovativa, che combina esercizi focalizzati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata. Il risultato? Apprendimento veloce ed efficace, al pari di un madrelingua. Con Mondly puoi finalmente imparare quella lingua che hai sempre voluto conoscere. Ciò è possibile grazie ai numerosi vantaggi che offre.

Una delle caratteristiche distintive di Mondly è la sua attenzione alle frasi anziché alle singole parole. Concentrandoti su frasi di uso comune, sarai in grado di memorizzare le parole più importanti, formare frasi e partecipare a conversazioni in pochi minuti.

Inoltre, Mondly ti offre l’opportunità di imparare con insegnanti madrelingua professionisti, per ottenere pronunce impeccabili e accenti naturali. Grazie a un chatbot dotato di riconoscimento vocale e corsi in realtà aumentata, puoi anche esercitarti in conversazioni reali come se fossi immerso nella lingua.

Un altro vantaggio di Mondly è il suo sistema di ripetizione unico, che utilizza intervalli collaudati ed efficaci per aiutarti a memorizzare le informazioni in modo rapido ed efficace. E non devi necessariamente imparare partendo dall’inglese; Mondly ti consente di scegliere la tua lingua madre tra le 41 disponibili, rendendo l’apprendimento ancora più personalizzato e intuitivo.

Sono oltre 10 milioni gli utenti che si sono affidati a Mondly. Questo San Valentino regala oppure regalati un investimento regala oppure regalati un investimento per la vita: l’accesso a tutte le 41 lingue proposte da Mondly per sempre, senza abbonamento né costi nascosti, al prezzo di soli 89,99 euro – grazie allo sconto del 96% disponibile in via promozionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.