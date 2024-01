Accedi a 41 lingue senza limiti con Mondly: 95% di sconto

Ecco il tuo segnale per iniziare a imparare una nuova lingua: Mondly Premium offre uno sconto del 95%, con cui potrai accedere a tutte le 41 lingue offerte dall’app per la vita intera. Pagherai soltanto 99,99 euro al mese, anziché 1999,99.

Mondly: “App dell’Anno” e “Migliore nuova app”

Pluripremiata app, da Facebook e da Apple, Mondly vanta oltre 110 milioni di download. L’app è progettata per offrire un’esperienza di apprendimento unica, combinando esercizi incentrati sulla conversazione, riconoscimento vocale e lezioni in realtà aumentata.

Imparare una nuova lingua con Mondly è più semplice di quanto tu possa immaginare. Grazie a una solida scienza neurale e tecnologie all’avanguardia, potrai acquisire padronanza linguistica più velocemente di chiunque altro. Gamification e avanzate tecniche di apprendimento rendono l’esperienza coinvolgente, trasformando l’apprendimento di una lingua da un compito a un piacere.

Come funziona il metodo Mondly? Focalizzati sulle frasi anziché sulle singole parole, accelerando così il processo di apprendimento. Collabora con madrelingua professionisti per ottenere pronunce impeccabili e accenti naturali.

Esercitati in conversazioni reali attraverso l’utilizzo di Chatbot con riconoscimento vocale e corsi in Realtà Aumentata. Memorizza le informazioni in modo efficace grazie a un sistema di ripetizione unico basato su intervalli collaudati ed efficienti.

Inoltre, potrai iniziare il tuo percorso di apprendimento seguendo le lezioni in una qualsiasi delle 41 lingue disponibili. Mondly ritiene che imparare dalla propria lingua madre sia fondamentale: ciò la rende un’applicazione unica nel suo genere. Approfitta dell’offerta limitata: il prezzo scontato a 99,99 euro per l’accesso a vita è un investimento per il tuo futuro.

