Accesso globale ai contenuti: sblocca siti e servizi con una VPN

Una VPN può fare la differenza, garantendo un accesso globale ai contenuti online. Ricorrendo a un servizio VPN, infatti, è possibile spostare il proprio IP in un altro Paese, collegandosi a un server VPN fuori dall’Italia, e, quindi, aggirare i blocchi geografici che siti web e servizi online possono applicare agli utenti.

Per assicurarsi una VPN in grado di garantire un accesso globale ai contenuti online basta scegliere NordVPN. Il servizio è ora in offerta, con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese e una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione. Per i nuovi utenti c’è anche una Gift Card da 10 euro in omaggio (utilizzabile anche su Amazon).

Da valutare anche il piano Ultimate che aggiunge 1 TB in cloud e altri servizi aggiuntivi. Il costo è di 6,49 euro al mese e la Gift Card è da 50 euro. Per accedere alle offerte basta raggiungere il sito di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Accesso globale ai contenuti con una VPN: ora c’è NordVPN

NordVPN è la VPN da utilizzare per avere un accesso globale a tutti i contenuti del web. Il servizio, infatti, si basa su di un network di oltre 5.000 server sparsi in oltre 100 Paesi in tutto il mondo. In questo modo, è possibile scegliere il Paese desiderato da cui connettersi a Internet, al momento dell’attivazione del collegamento VPN.

Con NordVPN, inoltre, è possibile sfruttare una VPN:

senza limiti di banda e di traffico dati

con la protezione della crittografia

con una politica no log

utilizzabile su 10 dispositivi in contemporanea

Grazie all’offerta in corso, NordVPN è ora attivabile con un costo di 3,09 euro al mese.

Tutte le versioni di NordVPN sono dotate di garanzia di rimborso di 30 giorni e di fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal.