Acer Aspire 5, il notebook con i5 SOTTOCOSTO su Amazon (-17%)

Tra un computer e l’altro, magari alcuni utenti possono essersi persi le offerte migliori e proprio per quanto riguarda i portatili ce ne sono diverse. Oggi però la segnalazione riguarda un prodotto in particolare, ovvero l’Acer Aspire 5, celebre notebook che arriva oggi con una configurazione molto interessante e con un prezzo più basso del solito.

L’obiettivo di chi acquista un prodotto del genere è chiaramente quello di avere a disposizione il meglio. A bordo c’è un processore di medio-alto spessore, un grande schermo e soprattutto tanta memoria tra RAM e ROM. Il computer di Acer peraltro arriva oggi con un sensibile sconto.

Con il 17% in meno gli utenti potranno approfittarne e pagarlo su Amazon solo 579 € in sconto. Ci sono anche due anni di garanzia inclusi.

Acer Aspire 5 con 16 GB di RAM e display da 15,6″: le specifiche complete

L’estetica mostra un computer portatile molto semplice, magari visto e rivisto. Ricordiamo infatti che il design Aspire 5 di Acer è stato usato per più configurazioni. Quella di oggi però assume caratteri molto più spiccati rispetto al solito, siccome si parte da un processore Intel Core i5-12450H.

Ovviamente non finisce qui, visto che ci sono altre caratteristiche tecniche di rilievo come ad esempio 16 GB di memoria RAM e 1 TB di memoria interna SSD. Il display è un’unità IPS full HD da 15,6″, messo in moto da una scheda grafica Intel UHD.

Non bisogna pensarci due volte: siamo di fronte ad uno dei migliori portatili all’interno della sua fascia di prezzo. L’Acer Aspire 5 oggi costa il 17% in meno per un prezzo totale di soli 579 € su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.