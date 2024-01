Acer Nitro da 24", questo monitor è pazzesco e costa pochissimo (-17%)

Un gran numero di monitor è arrivato in sconto questa settimana ma probabilmente l’attenzione è stata dirottata dagli utenti direttamente sull’Acer Nitro KG242. Amazon propone ancora una volta al suo prezzo minimo il famoso schermo utile sia per le operazioni di tutti i giorni che per il gaming.

Fatto di grande qualità, sia in termini di materiali che in termini di specifiche tecniche, questo monitor rende oggi disponibile una grande opportunità. Basta affidarsi ad Amazon e si potrà pagare il 17% in meno, con il merito che va attribuito all’offerta a tempo oggi vigente. Il prezzo finale sarà di 99,90 € con due anni di garanzia e spedizione entro domani o dopodomani.

Il monitor di Acer in sconto, le specifiche del Nitro

Già dall’estetica si nota la forte propensione verso gli utenti che amano il gaming, essendo infatti la serie Nitro molto più elaborata. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, siamo di fronte ad un display full HD da 24″ di tipo IPS e con una frequenza di aggiornamento da 100 Hz.

Non mancano gli speaker integrati e la tecnologia FreeSync. C’è la possibilità di regolare in inclinazione il monitor.

Più volte questo monitor è comparso in sconto su Amazon ed è per questo che diversi utenti già lo conoscono. Il resto sarebbe difficile far passare inosservata la qualità di Acer e del suo brand da gaming Nitro. Il monitor in questione riesce a soddisfare anche i palati più fini con i suoi 24″ e con il suo spettacolare pannello IPS, ma quello che stupisce di più è il prezzo.

Il famoso schermo diventa il più venduto proprio grazie al 17% di sconto che porta il prezzo finale a 99,90 €. Come garanzia, ecco i soliti due anni, mentre la spedizione avrà bisogno di un massimo di 48 ore per essere a casa vostra.

