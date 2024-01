Acer Nitro, il monitor da gaming da 27" regalato su Amazon (-20%)

Tra tutti i monitor che potevate scegliere oggi in sconto, l’Acer Nitro KG272 è probabilmente uno dei migliori su Amazon. Questo prodotto, con una diagonale da ben 27″ costa oggi meno del solito.

Il sito e-commerce lo propone con il 20% di sconto con la sua offerta a tempo, che porta il prezzo finale a 119,90 € con due anni di garanzia.

L’Acer Nitro è fenomenale, ecco cosa consente con le sue specifiche

Tecnicamente è davvero difficile fare di meglio abbinando un prodotto del genere ad un prezzo così basso. Oggi su Amazon l’Acer Nitro stupisce per le sue specifiche tecniche, partendo proprio dalla diagonale del display da ben 27″. La risoluzione di questo pannello IPS è in full HD a 1920 × 1080 p, con una frequenza di aggiornamento pari a 100 Hz.

Tutto questo, con il form-factor in 16:9, garantisce una qualità fuori dal comune e anche un’ampia fedeltà in termini di nitidezza dei colori. Non mancano gli speaker integrati così come la connessione FreeSync. Per quanto concerne il design, si vede fin da subito che questo prodotto di Acer è dedicato al gaming.

Godere delle grandi caratteristiche di un monitor ampio e performante dal punto di vista tecnico, è un piacere per gli occhi. Diventa molto più semplice alzarsi la mattina e mettersi in postazione pronti a lavorare o magari cominciare a svagarsi un po’ alla fine della giornata con i propri giochi preferiti.

Questo Acer Nitro da 27″ garantisce tutto questo e oggi lo fa anche in sconto grazie al prezzo che Amazon rende disponibile con questa offerta a tempo. C’è infatti il 20% di sconto per tutti, per un prezzo totale di soli 119,90 € con spedizione entro venerdì e con due anni di garanzia.

