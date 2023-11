Acer Nitro V15, il notebook da gaming in sconto al Black Friday (-15%)

Il Black Friday 2023 si sta dimostrando probabilmente il miglior momento dell’anno per acquistare qualcosa su Amazon. Il colosso e-commerce sta mettendo a disposizione soprattutto dei computer portatili da urlo, quelli dedicati al mondo del gaming. Un esempio chiaro e tondo di tutto ciò è rappresentato dall’Acer Nitro V15.

Questo notebook integra al suo interno specifiche tecniche di primo livello ma soprattutto un design premium. Gli utenti che lo acquisteranno potranno portarsi dietro un setup di altissima caratura per giocare in ogni posto. Sia lo schermo che le componenti hardware sono un vero punto di forza per questo Acer Nitro, oggi disponibile in sconto su Amazon.

Il prezzo di vendita al quale gli utenti vanno incontro è di soli 849 € grazie allo sconto del 15%. Il prezzo precedente era di 1000 €. Sono inclusi due anni di garanzia e la spedizione veloce entro giovedì a casa vostra.

Acer Nitro V15, il notebook con il nuovo i5

Partendo dall’estetica, il computer è realizzato totalmente in metallo spazzolato, offrendo quindi agli utenti quell’impatto premium molto ricercato. L’Acer Nitro V15 vanta un ottimo schermo, un pannello da 15,6″ di ampiezza LED IPS con risoluzione in full HD e con 144 HZ di frequenza di aggiornamento.

Le componenti hardware sono il fiore all’occhiello del computer siccome partono da un processore Intel Core i5-13420H di ultima generazione accompagnato da 16 GB di memoria RAM DDR 5 e da 512 GB di SSD interno. I giocatori però notano soprattutto un aspetto: la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB GDDR5.

Lo sconto che riguarda questo prodotto di Acer oggi è del 15%, per un prezzo totale che raggiunge gli 849 € su Amazon.

