Acquisti online gratuiti: solo con Crédit Agricole e i buoni Amazon in omaggio

Acquisti online gratuiti: un sogno che si avvera con Crédit Agricole, grazie ai buoni Amazon in omaggio. Sarebbe bello poter riempire il carrello senza dover aprire il portafoglio. Per far avverare questo sogno, devi aprire innanzitutto il conto. La promozione è semplice: 100€ di cashback sulla Carta Visa e 150€ se inviti i tuoi amici. Basta inserire il codice promozionale VISA al momento della registrazione.

Acquisti online gratuiti con Crédit Agricole: ecco come

I tempi moderni impongono di gestire il proprio denaro con intelligenza. Il conto online di Crédit Agricole è lo strumento perfetto per farlo. È smart, versatile e ti offre anche il supporto di un consulente, sia in filiale che a distanza. Così puoi avere sempre il controllo totale sul tuo denaro e su ogni operazione, senza essere lasciato solo quando hai dei dubbi. Non per niente Crédit Agricole è la banca numero 1 per soddisfazione dei clienti.

Il conto non ti costa un centesimo per i primi 9 mesi e può essere mantenuto a canone zero se sei under 35, accrediti lo stipendio o la pensione, hai un dossier titoli attivo o un patrimonio di almeno 5000€.

L’app di Crédit Agricole, poi, è un potentissimo mezzo finanziario. Non è solo pratica e intuitiva, ma ti offre tante funzionalità, come la possibilità di richiedere nuovi prodotti, monitorare i tuoi investimenti, effettuare pagamenti e consultare l’estratto conto. Puoi anche collegare la tua Carta Crédit Agricole Visa ai wallet digitali e utilizzarla subito.

I tuoi acquisti online gratuiti con Crédit Agricole diventano realtà grazie ai 250 euro in buoni Amazon. Grazie alla combinazione tra la sicurezza di una grande banca e la praticità del conto smart, avrai il meglio di entrambi i mondi.