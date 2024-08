Addio ai costi elevati per il roaming all'estero: basta attivare una eSIM prima di partire

I costi di roaming possono essere molto elevati per i viaggi al di fuori dell’UE. Grazie a una eSIM internazionale, però, è possibile assicurarsi una tariffa vantaggiosa, con tanti Giga a pochi euro, già prima di mettersi in viaggio, in modo da poter connettersi senza problemi una volta raggiunto il Paese che sarà la meta del proprio viaggio. Il risparmio, rispetto alla navigazione a consumo o alle costose opzioni degli operatori italiani è notevole.

La scelta giusta per non dover fare i conti con i costi di roaming è rappresentata dalle eSIM di Saily, servizio oramai diventato un riferimento per i viaggiatori. Le opzioni a disposizione degli utenti sono tante ed è possibile individuare l’offerta giusta in modo molto semplice. Basta collegarsi al sito ufficiale di Saily, tramite il box qui di sotto, per poter scegliere con precisione la eSIM da attivare e utilizzare con il proprio smartphone compatibile.

Con le eSIM di Saily si risparmia

Per chiarire la convenienza delle eSIM di Saily basta fare qualche esempio. Chi deve viaggiare negli Stati Uniti, ad esempio, può attivare una SIM virtuale a partire da 3,99 dollari. Per avere un bundle dati consistente è possibile optare per un bundle da 20 GB, disponibile a 36,99 dollari. Prezzi ancora più convenienti per chi viaggia in Giappone, con la possibilità di ottenere 20 GB con una spesa di 22,99 dollari. Per viaggi negli Emirati Arabi, invece, il costo per 20 GB è di 30,99 dollari.

Per verificare i costi delle eSIM di Saily, in base al Paese che sarà la meta del proprio viaggio, è possibile premere sul box qui di sotto, raggiungere il sito di Saily e inserire il Paese desiderato. L’attivazione della SIM virtuale sarà immediata, seguendo una procedura rapida.