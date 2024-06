Addio ai problemi di memoria: con il cloud storage a vita cambia tutto

Il cloud a vita è la soluzione giusta per dire addio ai problemi di memoria sui propri dispositivi. Invece di attivare un abbonamento, con il cloud a vita è possibile acquistare uno spazio cloud, eliminando qualsiasi costo ricorrente.

La scelta giusta per un servizio di questo tipo non può che essere pCloud, che mette a disposizione fino a 10 TB di spaizo cloud “lifetime“. Tutti i piani proposti da pCloud sono attivabile in offerta, con sconti fino al 37%.

Per accedere subito alle promozioni basta visitare il sito ufficiale di pCloud tramite il box qui di sotto.

Addio ai problemi di memoria con il cloud a vita di pCloud

Con pCloud è possibile accedere al principale servizio per il cloud storage a vita e senza abbonamento. Le opzioni tra cui scegliere sono:

500 GB al costo di 199 euro

al costo di 2 TB al costo di 399 euro

al costo di 10 TB al costo di 1.190 euro

Tutte le versioni del servizio non prevedono costi extra dopo l’attivazione. Lo spazio cloud acquistato resterà a disposizione dell’utente “a vita” e con la possibilità di aumentare lo storage disponibile, con ulteriori acquisti.

Naturalmente, tramite le app di pCloud, è possibile utilizzare lo spazio cloud acquistato da tutti i propri dispositivi, sfruttando varie funzionalità aggiuntive, come il caricamento automatico di foto e video dallo smartphone o il backup dei propri dati.

L’acquisto può avvenire anche tramite PayPal, in modo da poter optare per il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box qui di sotto, scegliere il piano da attivare e completarne la sottoscrizione.

Per tutti i nuovi utenti che scelgono pCloud c’è una Garanzia Soddisfatti o Rimborsati esercitabile entro 14 giorni dall’attivazione della promozione scelta. Si tratta del modo giusto per provare, senza pensieri, il servizio.