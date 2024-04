Addio ai vecchi sistemi di sorveglianza, la TELECAMERA Xiaomi costa 27 EURO

Sentirsi al sicuro anche quando non si è in casa è diventato più semplice del solito ma bisogna avere una telecamera. Il miglior prodotto in assoluto, se si vuole risparmiare avendo comunque un apporto di grande qualità, è la Xiaomi Smart Camera C200.

Semplice da utilizzare ma soprattutto molto compatta e versatile, la videocamera in questione è dotata anche di visione notturna in alta qualità e del controllo vocale. Xiaomi ha realizzato un piccolo capolavoro che oggi viene reso ancor più appetibile da Amazon. È infatti il celebre colosso e-commerce a rendere disponibile questa telecamera con il 38% di sconto.

È così che il prezzo passa da 44,99 € a 27,99 €, integrando al suo interno anche due anni di garanzia e la spedizione in sole 24 ore.

Con questa Xiaomi Smart Camera puoi avere una telecamera super performante

Dalle dimensioni talmente compatte da passare anche inosservata, questa telecamera offre una risoluzione fantastica. La Xiaomi Smart Camera C200 consente di riprendere scene in full HD, usando anche la visione notturna quando non c’è luce. Riesce tranquillamente a monitorare tutta la zona girando a 360° ed è compatibile con Alexa.

Non manca il rilevamento del movimento con notifica istantanea sullo smartphone dell’utente ogni volta che viene individuato un intruso. L’algoritmo AI migliorato rispetto al modello precedente garantisce un filtraggio più efficace degli allarmi.

Ci sono tanti punti di forza all’interno di questa telecamera, come la compattezza e la qualità in termini di risoluzione, ma il fiore all’occhiello è rappresentato dal prezzo di vendita. La Xiaomi Smart Camera C200 ha oggi un costo finale di 27,99 € grazie allo sconto del 38%. Basta aspettare domani per riceverla a casa.