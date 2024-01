Addio iPad, su Amazon il TABLET da 100 EURO con 6 accessori in regalo

Questa volta chi vuole un tablet potrà spendere davvero poco acquistando un prodotto da 10″. Su Amazon è arrivata la nuova versione di Newest, azienda che ha generato un bel dispositivo, in grado di fornire autonomia e anche un spiccato apporto dal punto di vista della multimedialità.

Il prezzo in sconto del 15% oggi su Amazon garantisce un costo totale di soli 109,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Il tablet da 10″ con Android 13 e 128 GB di memoria

Questo spettacolare prodotto, dotato di un prezzo molto basso, ha anche ottime specifiche tecniche. Tutto parte innanzitutto da un processore in grado di raggiungere una potenza di 2.0 GHz, affiancato a sua volta da 128 GB di memoria interna e da 12 GB di RAM.

Il display è da 10″ con risoluzione in alta definizione, mentre per quanto riguarda la batteria c’è un’unità da 8000 mAh. Non mancano ovviamente le fotocamere, rispettivamente da 8 e 5 MP tra retro e fronte. Ricordiamo che il sistema operativo è Android 13, penultima versione lanciata da Google.

Non sempre bisogna acquistare un tablet che abbia specifiche tecniche stratosferiche per fare ciò di cui si necessita. Quello oggi in promozione su Amazon rappresenta una vera occasione per chi vuole avvicinarsi a questo mondo o magari per chi non ha esigenze troppo spiccate.

Oltre alle caratteristiche tecniche davvero interessanti di cui gode questo prodotto, ci sono anche svariati accessori. Chi lo acquisterà, potrà avere anche una tastiera, un mouse, una cover, un alimentatore da muro, un adattatore e una pellicola protettiva.

Grazie allo sconto del 15% attivo su Amazon con questa nuova offerta a tempo, il prezzo finale del tablet sarà di 109,99 €. Gli anni di garanzia saranno come sempre due e la spedizione sarà veloce entro un solo giorno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.