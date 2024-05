AFFARE Amazon: solo 199€ per Apple Watch SE 2ª Gen

Quando un dispositivo Apple di ultima generazione raggiunge un minimo storico così vantaggioso, l’unica cosa da fare è cedere alla tentazione. Oggi, grazie allo sconto Amazon del 31%, Apple Watch SE di 2ª generazione da 40mm e connettività GPS costa solo 199 euro, spedizione compresa.

Apple Watch SE 2ª Gen in offerta a 199€ su Amazon: è lo smartwatch ideale per salute e benessere

In termini estetici non c’è alcuna novità da segnalare, perché Apple Watch SE di 2ª generazione ripropone lo stesso elegante e moderno look del modello precedente. Per quanto riguarda invece gli abbinamenti di colore, la cassa è in alluminio color mezzanotte e il cinturino è il modello Sport (quindi in silicone) nella tinta mezzanotte.

Nella cassa da 40mm è incastonato un display Retina OLED LTPO luminoso (fino a 1000 nit) che offre un’eccellente leggibilità anche alla luce diretta del sole. Sul fianco destro dell’indossabile sono facilmente raggiungibili la corona digitale con feedback aptico e il tasto laterale, utili per navigare nel sistema operativo (watchOS 10) ed evocare Siri.

A muovere gli ingranaggi dell’Apple Watch SE di 2ª generazione è il SiP S8 con processore dual-core a 64-bit e Neural Engine 2-core. Se numeri e sigle non ti dicono nulla, ti basta sapere che questa configurazione garantisce performance fluide e reattive. Insomma, l’esperienza d’uso è eccezionale.

Lo smartwatch di ultima generazione è poi ovviamente il partner ideale per chi desidera uno stile di vita sano e attivo. Integra numerosi sensori che permettono di monitorare la frequenza cardiaca, il sonno, il ciclo mestruale e anche di rilevare cadute e incidenti (SOS emergenze, Rilevamento Cadute, Rilevamento incidenti).

Per quanto riguarda l’autonomia, secondo i dati forniti da Apple si aggira intorno alle 18 ore con un uso normale.

Il sistema operativo è watchOS 10, l’ultima versione del sistema operativo per smartwatch di Apple, ma in futuro sarà possibile installare watchOS 11, upgrade che verrà presentato alla WWDC24 di giugno.