Agatha All Along sta per sbarcare su Disney+ (promo 1,99€ al mese)

Settembre è un mese importante per Disney+. Tra nuove uscite e promozioni, c’è più di un valido motivo per cui scegliere di attivare uno dei piani della piattaforma streaming statunitensi. Uno su tutti, l’arrivo in catalogo di Agatha All Along, nuova miniserie prodotta dai Marvel Studios di 9 episodi, con l’attrice Kathryn Hahn che riprenderà il ruolo di Agatha Harkness direttamente da WandaVision.

Fino al 27 settembre è possibile attivare Disney+ al prezzo promozionale di 1,99 euro al mese per tre mesi. Al termine si è liberi di scegliere se proseguire a partire da 5,99 euro al mese (piano Standard con pubblicità), oppure rinunciare al rinnovo senza pagare costi aggiuntivi.

Agatha All Along in streaming su Disney+

La strega Agatha Harkness, il personaggio più importante della miniserie, ha ricoperto il ruolo di principale antagonista della serie tv WandaVision. Ad interpretarla è l’attrice Kathryn Hahn, che nel 2023 ha recitato nella miniserie in 8 puntate Tiny Beautiful Things (Le piccole cose della vita).

Al suo fianco ci sarà Evanora Harkness, sua madre, capo della congrega delle streghe della città di Salem, nel Massachusetts. A prestarle il volto sarà l’attrice Kate Forbes, conosciuta al grande pubblico per aver recitato nel film The Longest Ride (La risposta è nelle stelle).

Nella lista degli altri personaggi già visti in WandaVision si annoverano poi Sharon Davis (interpretata da Debra Jo Rupp), e Sarah Proctor (a interpretarla sarà Emma Caulfield Ford).

La visione di Agatha All Along è disponibile in esclusiva su Disney+, una delle principali piattaforme streaming a livello internazionale. Grazie all’attuale promozione in corso, fino al 27 settembre è possibile entrare nell’universo Disney+ a soli 1,99 euro al mese per tre mesi.