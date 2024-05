Gli AirPods di 2ª generazione di nuovo A MENO di 100€ su Amazon

Gli AirPods di seconda generazione (in questo caso con custodia di ricarica tramite cavo) rappresentano la soluzione più economica per arricchire il proprio ecosistema Apple con degli auricolari wireless. Oggi, grazie allo sconto Amazon del 33%, costano solo 99,99 euro, spedizione compresa. Un ottimo prezzo per tutti coloro che cercano delle cuffie in grado di sincronizzarsi in un lampo con iPhone, iPad e Mac.

Tornano al minimo storico gli AirPods di 2ª generazione: solo 99,99€

Gli AirPods di seconda generazione mantengono il caratteristico design “a stelo” minimalista che ha reso popolare la prima generazione. La custodia di ricarica inclusa è compatta e leggera, e può essere facilmente trasportata in tasca o in borsa. Gli auricolari sono realizzati in plastica resistente e sono privi di cuscinetti in silicone flessibili, una soluzione che per tanti utenti è decisamente più comoda. In ogni caso, sono comodi anche da usare per diverse ore, anche perché sono leggeri e con un design ergonomico.

Gli AirPods di seconda generazione offrono un suono ricco e bilanciato, con bassi profondi e alti cristallini. La tecnologia Bluetooth 5.0 garantisce una connessione stabile e senza interruzioni, mentre il supporto per i codec AAC e SBC assicura una compressione audio efficiente per una qualità del suono ottimale.

Gli auricolari Bluetooth di Apple sono dotati di una serie di utili funzionalità tutte possibili grazie al chip proprietario H1. Questo offre una connessione più veloce e stabile con i dispositivi Apple, e consente l’attivazione di Siri semplicemente dicendo “Ehi Siri”.

Gli auricolari dispongono anche di sensori di movimento che rilevano quando vengono rimossi dall’orecchio, mettendo automaticamente in pausa la riproduzione audio. Inoltre, è possibile utilizzare un solo auricolare per le chiamate o l’ascolto di musica, mentre l’altro rimane in carica nella custodia.

Gli AirPods di seconda generazione offrono una buona autonomia, forniscono infatti fino a 5 ore di ascolto audio con una singola carica, mentre la custodia di ricarica può fornire ulteriori 24 ore di autonomia.