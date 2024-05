AirPods 3ª Gen: l'AFFARE lo fai su eBay con questo codice

Vuoi inserire dei nuovi auricolari Bluetooth nel tuo ecosistema Apple ma non vuoi spendere cifre esagerate (intorno ai 300€, per intenderci)? Un’ottima soluzione sarebbe approfittare della promo eBay: basta inserire il codice PSPRMAY24 al momento del pagamento per pagare solo 169,90 euro gli AirPods di 3ª generazione con custodia Lightning.

Gli auricolari sono venduti e spediti da ingrotek, venditore professionale con 99,4% di feedback positivi e oltre 89.000 recensioni.

Gli AirPods 3ª Gen costano ancora meno con il codice promo eBay

Gli AirPods di terza generazione si discostano nettamente dai due modelli precedenti per avvicinarsi, grazie ad un corpo più compatto e leggero, ai Pro. Gli steli, più corti e sottili, sono stati potenziati con un sensore di pressione che permette di controllare la riproduzione audio e le chiamate.

Questi auricolari wireless di Apple, pur non essendo della gamma Pro, offrono un’esperienza audio ottima caratterizzata da un suono ricco di dettagli, con bassi profondi e alti cristallini. C’è anche l’Audio Spaziale con rilevamento dinamico della testa, una feature che crea un’esperienza di ascolto tridimensionale che avvolge l’ascoltatore.

Altro valore aggiunto è la modalità Equalizzazione Adattiva, che ottimizza automaticamente l’audio in base alla forma dell’orecchio per offrire un’esperienza di ascolto personalizzata.

Essendo degli auricolari Bluetooth, l’autonomia è un fattore decisamente importante. In base alle informazioni condivise da Apple, l’autonomia è di 6 ore di ascolto con una singola carica e fino a 30 ore con la custodia di ricarica (che in questo caso prevede la ricarica solo tramite Lightning).

Infine, al pari di altri prodotti dell’azienda di Cupertino, anche gli AirPods di 3ª generazione si inseriscono perfettamente nell’ecosistema Apple: l’abbinamento con iPhone, iPad o Mac avviene in modo semplice e immediato.