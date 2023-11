AirPods di seconda generazione, FOLLIA su Amazon: solo 99,99€!

Non c’è bisogno di aspettare il Black Friday per aggiudicarsi un prodotto Apple ad un prezzo davvero eccezionale. A sorpresa, infatti, Amazon oggi offre gli AirPods di seconda generazione (con custodia di ricarica Lightning) al prezzo di 99,99 euro, spedizione compresa. È rarissimo che gli auricolari Bluetooth del colosso di Cupertino vengano proposti ad una cifra così bassa, meglio dunque approfittarne in tempi brevissimi.

AirPods di 2ª generazione a soli 99,99€: mai visti a così poco gli ottimi auricolari Bluetooth di Apple

Gli AirPods sono ottimi auricolari wireless per chiunque utilizzi device a marchio Apple. Si accendono all’istante e si collegano al tuo iPhone (ma anche iPad e Mac) appena sollevi il coperchio del case. Il riconoscimento avviene in pochi secondi, tu non devi fare altro che indossarle.

Il setup semplicissimo non è l’unica nota a favore. Gli auricolari garantiscono infatti un’ottima autonomia, e una volta scarichi, basta inserirle nel case per ricaricarli (in base a quanto comunicato da Apple, in totale siamo sulle 24 ore di autonomia).

Entrambi gli auricolari poi includono sensori che ti consentono di gestire musica e chiamate in entrata/uscita con semplici tocchi. Una feature da non sottovalutare e che altri brand hanno provato ad imitare, ma con esiti decisamente peggiori.

Pur non essendo l’ultimo modello, gli auricolari Apple di seconda generazione sono più che consigliabili. E considera che è difficile trovarli a questo prezzo in altre circostanze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.