AirPods Pro 2 in sconto, gli auricolari di Apple al Black Friday 2023

Complice sicuramente il design iconico e anche la questione che ha visto Apple essere tra le prime aziende a produrre degli auricolari del genere, oggi gli AirPods sono i più acquistati in assoluto. I prezzi di vendita in genere sono abbastanza esosi, ma oggi siamo di fronte ad un ottimo sconto che garantisce prestazioni straordinarie con il top della gamma.

In sconto su Amazon ecco gli AirPods Pro 2 con uno sconto del 4% e con un prezzo finale di soli 239 €.

Apple AirPods Pro di 2a generazione, le caratteristiche tecniche

I Pro di 2a generazione permettono di avere il meglio, sia per quanto riguarda la riproduzione dei suoni che per quanto riguarda la cancellazione del rumore attiva.

Partendo dal primo aspetto, ovvero dal suono, tutto sarà idilliaco grazie ad un driver e ad un amplificatore realizzati su misura. Questi sono stati plasmati in modo da restituire alti cristallini e bassi profondi ed intensi, tutto basato su una definizione stratosferica.

L’audio è adattivo e riesce a fondere in maniera dinamica le due modalità principali, ovvero quella della cancellazione del rumore attiva e quella definita “Trasparenza“. La prima permette di isolarsi completamente dal mondo esterno, godendosi alla grande la musica in alta definizione. La seconda invece, indossando gli auricolari, garantisce di ascoltare perfettamente tutto ciò che proviene dall’esterno, come se non si indossassero un paio di cuffie.

È presente anche la modalità di rilevamento conversazione che permette di dare risalto alla voce durante una telefonata abbassando automaticamente il volume di tutto ciò che c’è intorno.

Oggi il prezzo di vendita di questi AirPods scende di un ulteriore 4%, fissandosi ad un prezzo di 239 € con due anni di garanzia. Il primo potrà essere esercitato in tutti i negozi di Apple, mentre il secondo sarà presieduto da Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.