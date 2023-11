AirPods Pro di 2a generazione in sconto su Amazon (-11%)

Oggi è la volta di acquistare un paio di cuffie di livello su Amazon. Sono arrivati in sconto i nuovi AirPods Pro di 2a generazione che questa volta mostrano una grande novità: la custodia USB-C. Il prodotto arriva con l’11% di sconto per gli utenti che amano il brand e la buona musica.

Direttamente sul sito e-commerce più famoso al mondo il pubblico potrà acquistare gli AirPods Pro a soli 249 € grazie a 30 € di sconto in vigore solo per qualche giorno. Ci sono come sempre due anni di garanzia, di cui il primo con Apple.

Apple AirPods di 2a generazione in sconto, ecco le specifiche tecniche

Ogni volta che si parla delle cuffie migliori in commercio si finisce per andare sugli AirPods. Quelli di seconda generazione della gamma Pro sono attualmente i migliori auricolari wireless in commercio. Le loro caratteristiche sia estetiche che hardware sono favolose e questo è stato riconosciuto dalle tante recensioni positive su Amazon.

Si parte innanzitutto da un design che include alcuni miglioramenti rispetto al primo modello. Innanzitutto sono più sottili le astine e i comandi si applicano in modo diverso rispetto al solito. Una grande differenza rispetto al modello precedente e la possibilità di regolare l’audio, cosa che infatti in precedenza non era possibile.

Per quanto riguarda l’autonomia, gli AirPods Pro di 2a generazione garantiscono fino a 6 ore continue e fino a 30 grazie alla custodia di ricarica. Quest’ultima, ricaricabile con MagSafe, è una novità: include infatti la nuova porta USB-C. Le due modalità disponibili sono la “trasparenza” e quella con riduzione del rumore attiva.

Oggi per acquistare queste cuffie basterà sfruttare l’11% di sconto disponibile su Amazon: il prezzo sarà di 249 €. Ci sono due anni di garanzia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.