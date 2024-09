Al riparo dalle truffe con Conto Arancio Più e la carta prepagata inclusa

Gli acquisti online sono comodi, semplici e veloci, ma anche potenzialmente soggetti ad aumentare il rischio di truffe. Per questo motivo scegliere Conto Arancio Più di ING può essere un’ottima idea, grazia alla possibilità di sfruttare la carta prepagata Mastercard inclusa per fare shopping online in tutta sicurezza senza esporre direttamente il proprio conto corrente. Il cliente può scegliere inoltre di trasformare la carta prepagata da virtuale a fisica, così da poterla utilizzare per il pagamento presso i punti vendita sul territorio. Il resto dei vantaggi offerti da ING sono noti da tempo e fanno di Conto Arancio una scelta vincente per la gestione delle proprie finanze.

Conto Arancio: canone zero, bonifici e altri vantaggi inclusi

prelievi gratuiti in Italia e in Europa, nonché pagamento di bollettini (inclusi CBILL, pagoPa, F24, MAVe RAV) e bonifici SEPA, anche istantanei, senza alcun costo. Conto Arancio Più è a canone zero per i clienti che accreditano lo stipendio o la pensione sul conto corrente. Inoltre, le spese sono azzerate anche per chi ha entrate di almeno 1.000 euro al mese.

Conto Arancio Più dà accesso a canone zero anche alla Carta di Debito Mastercard e alla Carta di Credito Mastercard Gold, entrambe caratterizzate da PIN e limiti di spesa personalizzabili, nonché dal supporto ai pagamenti contactless e alle piattaforme Google Pay ed Apple Pay.

ING offre buoni Amazon fino a 100 euro ai clienti che attivano Conto Corrente Arancio Più e scelgono la Carta di Debito Mastercard. L’iniziativa prevede un primo buono regalo da 50 euro riservato al cliente che effettua un acquisto con carta di qualsiasi importo entro il 29 novembre. Il secondo buono da 50 euro viene erogato invece a chi effettua acquisti per almeno 500 euro con la carta di debito sempre entro il 29 novembre 2024.