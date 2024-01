Alternative ID di Surfshark ti aiuta a proteggere la tua identità online

Surfshark VPN ha lanciato di recente una nuova funzionalità chiamata Alternative ID pensata per proteggere la tua identità online.

Questa feature è già inclusa con un abbonamento VPN che puoi acquistare oggi con il 78% di sconto e 2 mesi gratis. Di seguito, ti spieghiamo come funziona.

Surfshark VPN: ecco come funziona Alternative ID

Alternative ID è, come detto, una nuova funzionalità pensata per migliorare la tua privacy digitale. Il funzionamento è molto semplice: la feature crea una nuova identità online insieme a una email dedicata, offrendo una soluzione sicura per le tue attività online.

Basta fornire i dettagli per la creazione dell’identità desiderata, e Surfshark si occupa del resto, creando un profilo nuovo di zecca che mantiene segreta la tua vera identità. Hai la possibilità di mantenere fino a tre diversi indirizzi email alternativi.

Questa flessibilità consente di adattarsi alle esigenze specifiche di registrazione su siti web. Inoltre, non c’è limite al numero di personalità online che è possibile generare, garantendo una protezione completa e versatile.

Per usufruire di Alternative ID, basta selezionare il pacchetto Surfshark Starter o superiore. Una volta attivato potrai utilizzare Alternative ID quando ti registri a nuovi siti web, mantenendo la tua email principale protetta.

Nel caso in cui l’indirizzo alternativo riceva troppi messaggi indesiderati, è sufficiente crearne uno nuovo per ricominciare da zero.

Insomma, l’accessibilità, la flessibilità e la sicurezza offerte da questa funzionalità fanno di Surfshark una scelta ideale per te che sei alla ricerca di una navigazione online più sicura e priva di preoccupazioni. Abbonati ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.