Altoparlante Bluetooth con ventosa: usalo anche in doccia! (-50%)

Il Music Hero è altoparlante Bluetooth impermeabile e dotato di ventosa. Cosa significa questo? Che lo puoi usare anche in doccia, così da poter ascoltare la tua musica preferita anche durante un momento di relax. Il costo oggi è davvero irrisorio: solo 9,99€ grazie al super sconto Black Friday di Amazon. I costi di spedizione, poi, sono pari a zero per tutti gli abbonati Prime.

Compatto, resistente all’acqua e dotato di ventosa: ecco l’altoparlante Bluetooth da acquistare oggi su Amazon, anche perché costa pochissimo

Lo speaker Music Hero di SBS è un dispositivo portatile e versatile, ideale per chi vuole ascoltare la musica in qualsiasi momento e luogo. Grazie alla sua potenza di 3 watt, offre un suono chiaro e potente, anche a volume elevato. La pratica ventosa sul retro permette di fissarlo a qualsiasi superficie liscia, come il vetro, il metallo o la ceramica. In questo modo, è possibile ascoltare la musica anche sotto la doccia, in piscina o in cucina. Lo speaker è anche dotato di un microfono integrato, che permette di effettuare chiamate in vivavoce.

Il dispositivo è realizzato in plastica resistente e durevole. È inoltre impermeabile secondo lo standard IPX4, che lo rende resistente agli schizzi d’acqua.

Di seguito le principali specifiche tecniche:

Potenza: 3 watt

Connettività: Bluetooth 5.0

Raggio d’azione: 10 metri

Resistenza all’acqua: IPX4

Microfono integrato

Vivavoce

Come già anticipato, infine, il dispositivo si collega a qualsiasi dispositivo Bluetooth, come smartphone, tablet o computer. Il processo di associazione è semplice e veloce.

