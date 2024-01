Altoparlanti Logitech Z200 in offerta, Amazon li vende quasi a 30 EURO

È fondamentale avere anche un’ottima impressione audio quando si utilizza una postazione desktop per il proprio computer. A tal proposito tornano sempre utili i cari vecchi altoparlanti, disponibili oggi in più formati e soprattutto da parte di diversi brand. Tra questi a dominare c’è sempre il marchio Logitech che oggi con i suoi Z200 mostra un gran prodotto.

Si tratta di due speaker dotati di ottime caratteristiche tecniche e soprattutto di un prezzo molto vantaggioso sul sito e-commerce. Grazie all’offerta a tempo che concede il 5% di sconto, gli altoparlanti di Logitech costeranno oggi su Amazon solo 36,99 € con due anni di garanzia e spedizione rapida.

Altoparlanti Logitech in offerta, ecco le specifiche degli Z200

Con una potenza da 10 W e due ingressi audio da 3,5 mm, questi altoparlanti sono davvero interessanti per chi vuole avere un ottimo impatto. Riescono a fornire un audio stereo completo, sia per un computer che per una televisione. Ovviamente, laddove uno smartphone fosse dotato di entrata da 3,5 mm, si potrà connettere come gli altri dispositivi a questi altoparlanti.

Avere una buona postazione computer implica anche un sistema audio di buon livello, e quando ci si affida al marchio Logitech non ci sono dubbi: si fa la scelta giusta. Gli Z200 sono altoparlanti davvero eccezionali, stando anche alle recensioni degli utenti che li hanno già acquistati su Amazon. Questo compromesso è adatto ad ogni tipo di esigenza, vista la potenza e soprattutto il design che non stona mai in ogni contesto.

Gli altoparlanti oggi sono soggetti ad un’offerta a tempo su Amazon e costano il 5% in meno. Questo comporta dunque un costo di soli 36,99 € con due anni di garanzia e con la spedizione entro domani a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.