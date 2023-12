Amazfit Bip 5, lo smartwatch a prezzo ridicolo su Amazon (-11%)

Dotato di ottime caratteristiche, poco costoso e soprattutto molto bello da indossare è il nuovo Amazfit Bip 5. Questo smartwatch garantisce funzionalità ottime e una resa fuori dal comune, soprattutto alla luce del suo prezzo di vendita molto esiguo.

Dotato di un ampio schermo e del supporto ad Alexa, il nuovo Bip 5 di Amazfit è ottimo. La maggior parte degli utenti che lo hanno acquistato si sono trovati davvero bene. Non portarlo a casa con l’11% di sconto e per un prezzo da 79,90 € con due anni di garanzia, sarebbe un vero delitto. Sarà consegnato entro il 30 dicembre.

L’Amazfit Bip 5 è scontato oggi su Amazon, le sue specifiche

Il display da 1,91″ consente di vedere ampiamente tutte le informazioni relative all’orario e ai propri parametri vitali. L’Amazfit Bip 5 può tenere conto del battito cardiaco, dell’ossigeno nel sangue, dello stress e anche della qualità del sonno, oltre che del ciclo mestruale

Sono oltre 120 le modalità sportive supportate e c’è il GPS per un rilevamento della posizione minuzioso. La batteria è in grado di arrivare a 10 giorni di autonomia.

Con uno smartwatch del genere tutti possono essere soddisfatti in quanto incarna perfettamente quello che è lo spirito di un orologio intelligente. Non manca nessuna caratteristica e soprattutto il design è davvero comodo, come testimoniano le tantissime recensioni su Amazon. Questo Amazfit Bip 5 è sorprendente sotto ogni punto di vista, soprattutto sull’autonomia, ma anche sul monitoraggio delle funzioni vitali.

Oggi il prezzo in sconto su Amazon è davvero invitante: con l’11% in meno infatti gli utenti possono pagare l’orologio solo 79,90 €. Saranno due gli anni di garanzia e la spedizione a casa vostra arriverà entro il 30 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.