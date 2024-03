Amazfit GTR 3, lo smartwatch che Amazon offre a 100 EURO

Tra la miriade di offerte che sono arrivate con la nuova iniziativa di Amazon che andrà avanti fino al 25 marzo, ce n’è una che sta spopolando. A quanto pare gli utenti che cercavano uno smartwatch nuovo, possono acquistare l’Amazfit GTR 3 a prezzo scontato.

Il colosso e-commerce ha deciso di proporre questo straordinario dispositivo dalla forma circolare, perfetto per l’allenamento ma anche per la vita di tutti i giorni, ad un costo più basso del 30%.

Grazie allo sconto delle offerte di primavera infatti l’Amazfit GTR 3 è disponibile per soli 104,90 €, un prezzo davvero assurdo. Sono due gli anni di garanzia che si porta dietro e arriva a casa in un solo giorno alla spedizione veloce gratuita

Con 104,90 € porti a casa l’Amazfit GTR 3, un vero top con Alexa

Dotato di uno splendido display da 1,39″ di tipo AMOLED, l’Amazfit GTR 3 è probabilmente lo smartwatch migliore per rapporto qualità-prezzo. È impermeabile fino 5 ATM ma soprattutto ha una batteria straordinaria che è un vero punto di forza: consente all’orologio di durare per ben 21 giorni.

Sono oltre 150 le modalità di allenamento supportate ma la vera peculiarità è quella di monitorare le funzioni vitali. L’Amazfit GTR 3 monitorare il battito cardiaco, il sonno e anche l’ossigeno nel sangue. Un altro punto di forza è il cinturino, di una comodità pazzesca anche secondo tutti gli utenti che hanno lasciato una recensione positiva.

Lo sconto di oggi è clamoroso e come insegnano le offerte di primavera, va preso al volo. L’Amazfit GTR 3 è disponibile con il 30% in meno sul prezzo ufficiale, per un totale di soli 104,90 €.