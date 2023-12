Amazon Echo Auto 2 in sconto del 50%, il prezzo è BASSISSIMO

Portare in auto con voi il mondo di Alexa è possibile ormai da qualche tempo e con la nuova esperienza targata Echo Auto di 2a generazione è tutto più bello. Oggi su Amazon il dispositivo è tornato in grande sconto e va ad interessare tutte le persone che vogliono avere la compagnia del celebre assistente vocale anche on the road.

Il suo prezzo scende del 50% e si ferma a soli 34,99 €, davvero una spesa irrisoria per rendere la propria auto ancor migliore. Con la spedizione veloce sarà a casa vostra al massimo entro il 30 dicembre.

Amazon Echo Auto di 2a generazione in sconto, le specifiche

Esattamente come siete soliti fare in casa con i vostri dispositivi Echo Dot, Show e quant’altro, potrete anche in auto richiedere l’aiuto di Alexa. Mediante il collegamento con il vostro smartphone vi permetterà di effettuare tutte le operazioni che desiderate, ovviamente collegandosi al sistema infotainment della vostra automobile.

Basterà semplicemente collegarlo alla presa USB e posizionarlo dove è meglio credete. Per non far ricevere alcun input, basterà premere sul pulsante barrato.

Fino a qualche tempo fa era davvero difficile pensare di avere un’assistente vocale di questo calibro in auto. In realtà da qualche anno i produttori di automobili stanno provvedendo ad inserire di base Alexa in macchina ma chi non ce l’ha può ovviare acquistando questo Echo Auto di 2a generazione. Vi consentirà di avere un aiuto in più mentre siete alla guida, ovviamente interagendo anche con il vostro smartphone.

Avendo a disposizione uno sconto del 50%, il vecchio prezzo di 69,99 € diventerà di soli 34,99 €. Questo vi permetterà di risparmiare 35 € rispetto al solito costo, avendo due anni di garanzia e anche la spedizione gratuita entro sabato 30 dicembre direttamente a casa vostra.

