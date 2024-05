Nuovo straordinario minimo storico per il Samsung Galaxy Watch5 Pro. Su Amazon, infatti, lo smartwatch con cassa in titanio è scontato addirittura del 58% e costa quindi solo 211,88 euro, spedizione compresa. Si tratta della configurazione Black Titanium con cassa 45mm e cinturino in silicone.

Un concentrato di tecnologia sul polso: il Samsung Galaxy Watch5 Pro è scontato del 58%

Come già anticipato, la cassa dello smartwatch premium di Samsung è realizzata in titanio, un materiale che garantisce maggiore resistenza senza però compromettere il peso del dispositivo. A proposito di resistenza, il quadrante è protetto da un vetro Gorilla Glass DX+, ancora più robusto rispetto al Gorilla Glass DX utilizzato sullo smartwatch della precedente generazione.

Il Galaxy Watch5 Pro è un “pro” a tutti gli effetti e come tale non può che offrire il meglio. Il display Super AMOLED da 1,4 pollici con risoluzione di 450 x 450 pixel è luminoso e nitido, e offre un’ottima esperienza di visualizzazione, anche sotto la luce del sole.

Le performance sono affidate al processore Exynos W920, a cui tengono ottima compagnia 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Questa configurazione consente la perfetta esecuzione di tutte quelle funzionalità volte a monitorare salute e fitness e a rendere davvero smart il dispositivo.

A proposito di attività fisica e benessere, l’indossabile è in grado di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno, il ciclo mestruale e, ovviamente, tantissime tipologie di sport (oltre 90).

In termini di autonomia, il Galaxy Watch5 Pro è dotato di una batteria da 590mah che offre, con un uso moderato, una durata fino a 40 ore. Lo smartwatch premium supporta anche la ricarica rapida, che consente di ricaricare la batteria da zero al 100% in circa 30 minuti.