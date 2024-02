Su Amazon ONDATA di sconti con la Content Creators Week

Su Amazon ha preso il via la Content Creators Week, un’iniziativa che – come suggerisce il nome – è dedicata principalmente a quegli utenti che creano contenuti per il web, come gli streamer. Per l’occasione, tantissimi prodotti sono ora acquistabili a prezzo scontato, compresi laptop, cuffie, microfoni e monitor.

Ovviamente (anche se è quasi superfluo sottolinearlo), questi sconti sono l’ideale anche per altre tipologie di utenti, come gli appassionati di gaming, chi produce musica o più semplicemente cerca prodotti di qualità a buon prezzo, come monitor e periferiche d’archiviazione.

Laptop, monitor, cuffie, tastiere e tanto altro ancora: con la Content Creators Week di Amazon il risparmio è assicurato

