Quando su un prodotto Bose come l’altoparlante SoundLink Revolve+ II c’è la possibilità di risparmiare quasi 100€, si dovrebbe cliccare in tempi record su “Aggiungi al carrello“, vero? La qualità audio è ai massimi livello o quasi, e poi è uno speaker impermeabile e con un’ottima autonomia. Oggi tra l’elenco dei pro c’è anche il prezzo: l’altoparlante portatile costa infatti 239€ (spedizione compresa) grazie allo sconto Amazon del 28%.

Bose SoundLink Revolve+ II è l’altoparlante Bluetooth con suono a 360°

Il SoundLink Revolve+ II è un altoparlante cilindrico con un diametro di 12,5 pollici. È realizzato in plastica e metallo ed è impermeabile e resistente alla polvere, con una classificazione IP55. Ciò significa che può essere utilizzato in ambienti esterni, anche in caso di pioggia o neve.

Il diffusore è dotato di un altoparlante a 360° che produce un suono potente e uniforme in tutte le direzioni. L’altoparlante di Bose è alimentato da un woofer da 5 pollici e da un tweeter da 1 pollice, ed è dotato di un radiatore passivo che aiuta a migliorare la risposta dei bassi.

Il SoundLink Revolve+ II è vanta una serie di funzionalità che lo rendono facile da usare e per godersi la musica preferita al massimo della qualità. È compatibile con il Bluetooth 5.0, e può essere accoppiato con altri diffusori Bose per creare un sistema audio multiroom. Sulla plancia, se così vogliamo definirla, c’è anche un pulsante multifunzione che consente di controllare la riproduzione musicale, il volume e il vivavoce.

Infine, per quanto riguarda la batteria, il Bose SoundLink Revolve+ II ha un’autonomia di 17 ore con una singola carica e si ricarica tramite USB-C.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.