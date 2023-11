Il Black Friday del 2023 è ormai alle porte e, come da diversi anni ormai, anche Amazon si unisce al festival degli sconti così atteso da tantissimi utenti. Volendo rendere l’attesa un po’ di “frizzante”, il colosso di Seattle ha svelato la sezione del suo sito web dedicata alle offerte WOW. Per chi non le conoscesse, si tratta di promozioni caratterizzate da sconti più sostanziosi su prodotti che però saranno disponibili in quantità limitata.

Insomma, la pagina lascia intendere che queste saranno offerte davvero ghiotte e proprio per questo motivo Amazon vuole che i suoi utenti siano in grado di prepararsi al meglio. Come? Comunicando tutti i dettagli del caso, compresi i giorni in cui scatteranno gli sconti su determinate categorie.

Il calendario completo delle offerte WOW del Black Friday 2023 di Amazon è il seguente:

17/11 – Cucina

19/11 – Moda

20/11 – Wireless

21/11 – Giocattoli e prima infanzia

23/11 – Bellezza

24/11 – Informatica e software

25/11 – Casa, giardino e giardinaggio

26/11 – Birra, vino e liquori

27/11 – Elettronica e videogiochi

Attenzione però, perché dal 17 al 27 novembre (ovvero il periodo del Black Friday) ci saranno tantissime altre offerte di cui approfittare. Il consiglio è di tenere d’occhio non solo la pagina delle offerte WOW, ma anche le pagine digitali de ilSoftware. Durante l’evento infatti vi segnaleremo i prodotti più interessanti da aggiungere al carrello Amazon. A prezzo scontato, ovviamente.