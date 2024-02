Amazon ti REGALA l'iPhone 15 da 256 GB, il prezzo è FUORI di testa

L’iPhone 15 di Apple oggi è su Amazon con uno sconto straordinario e nella variante da 256 GB di memoria. In questa splendida colorazione verde, il dispositivo del colosso americano costa oggi il 16% in meno.

Ciò significa che gli utenti possono procedere all’acquisto pagando 180 € in meno sul prezzo finale che è dunque di 929 € con due anni di garanzia.

Con questo iPhone 15 è come se avessi un Pro

Mai come l’ultima presentazione di settembre, è venuto fuori un vero miracolo per quanto riguarda il modello di base della nuova gamma iPhone 15. Apple ha lavorato veramente alla grande, rendendo questo dispositivo praticamente un Pro.

Rispetto al modello precedente ci sono tanti cambiamenti che rappresentano dei motivi in più per acquistare il prodotto. Il primo è la presenza di una fotocamera nettamente migliorata rispetto al passato, che passa da 12 a ben 48 MP. Con due sensori, è in grado di realizzare degli scatti eccezionali e anche video in 4K di una fluidità pazzesca. L’iPhone 15 è quindi una sorta di videocamera, fotocamera e tutto ciò che c’è di ottimizzato per il cinema e la fotografia.

Per quanto concerne l’hardware, Apple impianta all’interno dello smartphone il chip del vecchio iPhone 14 Pro, ovvero l’A16 Bionic, uno dei più potenti di sempre. La fluidità è certamente l’aspetto principale, con lo smartphone che si dimostra velocissimo. Il processore influisce anche dal punto di vista energetico, garantendo un’autonomia pazzesca che porta l’iPhone 15 a durare ben oltre la giornata.

Venendo al display, forte di questo dispositivo, ecco uno splendido pannello da 6,1″ di tipo Super Retina XDR. C’è una novità anche qui rispetto al modello precedente: la Dynamic Island, proprio come i Pro.

Amazon concede un grande regalo a tutte le persone che vogliono acquistare il nuovo iPhone 15: il prezzo infatti crolla del 16%, per un totale di ben 180 €. In questo modo il prezzo finale corrisponderà a soli 929 €, comprendendo anche i soliti due anni di garanzia e la spedizione rapida.