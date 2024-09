Antivirus e VPN al lavoro insieme con Surfshark One: il risultato è ottimo

Sul fronte della sicurezza, un buon antivirus da solo oggi non è più sufficiente. Lo stesso discorso può essere fatto per una buona VPN: da sola non è in grado di reggere il confronto con una piattaforma che riunisce in un unico prodotto anche un sistema antivirus.

A questo proposito segnaliamo l’offerta in corso in casa Surfshark per Surfshark One, un bundle di sicurezza informatica per una protezione completa. Antivirus e VPN lavorano insieme all’unisono, offrendo tutto ciò di cui ha bisogno un utente normale oggi quando naviga in rete. E con la promozione attuale, è possibile attivare il servizio al prezzo di 3,39 euro al mese, per effetto del 79% di sconto.

Antivirus e VPN insieme con Surfshark One

Surfshark One consente di navigare sul web potendo vantare una protezione dei dispositivi e dei propri account fuori dal comune. A questo poi si aggiunge la consapevolezza di poter restare connessi online senza essere tracciati da terze parti, per una navigazione quindi realmente privata e lontana da occhi indiscreti.

Sono cinque i servizi inclusi nella singola piattaforma di Surfshark: Surfshark VPN, Surfshark Antivirus, Surfshark Search, Surfshark Alert e Alternative ID. Insieme lavorano per garantire rispettivamente una privacy online 24 ore su 24, una protezione da qualunque tipo di minaccia informatica, una navigazione senza pubblicità, notifiche istantanee nell’eventualità di fughe di dati e generazione di e-mail finte per preservare i propri dati personali.

In queste ore il piano di due anni di Surfshark One è in offerta a 3,39 euro al mese, grazie allo sconto del 79% sul prezzo di listino. Inoltre, si hanno 3 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso della durata di 30 giorni.